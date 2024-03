Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist eine Mutter mit Kind von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Wie die Berliner Feuerwehr dem rbb sagte, wurden dabei mindestens vier Personen schwer verletzt. Unter anderem wurde eine Frau mit Kinderwagen angefahren. Die Frau und das Kind mussten am Unfallort reanimiert werden und den Angaben zufolge auch auf dem Weg ins Krankenhaus weiter reanimiert werden.

Auf der Leipziger Straße in Berlin-Mitte, nahe des Potsdamer Platzes, hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Zu dem Unfall kam es demnach gegen 10 Uhr im Bereich einer Baustelle. In dieser Zone ist Tempo 30 vorgeschrieben. Laut Feuerwehr habe die Frau mit dem Kinderwagen versucht, die Straße zu überqueren und wurde dann frontal angefahren.

Insgesamt sieben Personen mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Laut Feuerwehr mussten 16 Personen, die Zeugen waren oder halfen, seelsorgerisch betreut werden. Hierfür stand ein BVG-Bus parat. Wie ein Feuerwehrsprecher weiter erklärte, sei es auch für die Einsatzkräfte ein emotional sehr belastender Einsatz. Die Polizei ermittelt, die Ursache ist noch unklar. 48 Einsatzkräfte waren am Vormittag vor Ort. Wie es zu dem Vorfall kam, war am Samstagvormittag noch nicht bekannt.

Derzeit ist die Leipziger Straße in Höhe der Mall of Berlin in beide Richtungen gesperrt.

