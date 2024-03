Do 07.03.24 | 11:24 Uhr

Ein 43 Jahre alter Mann soll am Mittwochnachmittag in Berlin-Niederschöneweide zunächst einen Hitlergruß gezeigt und dann eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 17 Uhr vor einem Imbiss an der Schnellerstraße Ecke Spreestraße.

Eine unbekannt gebliebene Frau habe den Mann angesprochen, nachdem er den Hitlergruß gezeigt haben soll, hieß es weiter. Daraufhin soll er eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen und sie auf die Frau gerichtet haben.