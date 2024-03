Ein bislang unbekannter Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Havelland hat sich am Samstag einen Gewinn von mehr als 1,1 Millionen Euro gesichert.

Als eine von zwei Personen bundesweit habe der oder die Glückliche die richtigen sechs Zahlen (1-5-10-20-41-48) getippt, teilte der Veranstalter Lotto Brandenburg am Montag mit. In den kommenden Wochen wird der Spielschein demnach an vier weiteren Ziehungen teilnehmen, da seine Laufzeit auf fünf Wochen festgelegt ist.