Lotto-Glück macht acht Menschen in Brandenburg zu Millionären

Do 04.01.24 | 14:44 Uhr

Acht Menschen sind im vergangenen Jahr in Brandenburg durch Lotto-Spielen zu Millionären geworden. Das teilte Lotto Brandenburg am Dienstag mit. Das sei eine Person mehr als im Jahr zuvor gewesen, als es mit sieben bereits überdurchschnittlich viele waren.



Der höchste Lotto-Gewinn des Jahres 2023 wurde demnach im Januar erspielt. Eine Spielgemeinschaft aus dem Kreis Oberhavel gewann rund 14 Millionen Euro. Zwei Frauen und zwei Männer bekamen so jeweils rund 3,5 Millionen Euro.