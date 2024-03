Brandenburg will seinen Brand- und Katastrophenschutz weiter stärken. Das hat ein Spitzentreffen zwischen Landesregierung, Feuerwehr-Experten und Vertretern von Hilfsorganisationen am Freitag in Potsdam ergeben.

Brandenburg will Feuerwehrschule in Wünsdorf bauen

Die Landesfeuerwehrschule platze bereits aus allen Nähten. Mit der Zunahme von Waldbränden nehme auch der Schulungsbedarf in diesem Bereich immer weiter zu. Die Koordination von Einsatzkräften bei Vegetationsbränden, der Einsatz von Hubschraubern oder Drohnen oder das richtige Legen von Gegenfeuern – das alles brauche Kapazitäten, die am alten Standort in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) schon seit Jahren nicht mehr vorhanden sind. Zusätzlich zu einer bestehenden Interimslösung in Wünsdorf müsse man nun noch viele weitere Jahre auf Provisorien bauen, so Fünning. Dazu zählen Schulungen am Computer oder bei Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.

Rund ein halbes Jahr vor der Wahl nutzten die Koalitionspartner den Termin und die Pressekonferenz am Freitag, die Investitionen im Bereich der Feuerwehren in dieser Legislaturperiode herauszustellen. 230 Millionen Euro habe das Land seit 2019 investiert.

"Das ist doppelt so viel wie in den beiden vorangegangenen Legislaturperioden zusammen", so Innenminister Michael Stübgen (CDU). Allein für die Technik habe das Land 60 Millionen Euro ausgegeben, darunter für rund 190 neue Feuerwehrfahrzeuge. Auch in Prämien und Ehrungen sei so viel Geld geflossen wie noch nie, so der Innenminister.

Wenig profitieren konnten von dem Landesgeld bislang gemeinnützige private Hilfsorganisationen, die besonders bei Waldbrandlagen in den vergangenen Jahren immer in großer Anzahl und mit viel ehrenamtlichem Personal Hilfe geleistet hatten. "Wir wissen sehr genau, wie notwendig sie sind", so Stübgen. Er kündigte an, die Förderung für Hilfsorganisationen im zukünftigen Haushalt mit denen des Feuerwehrverbandes gleichstellen zu wollen. Allerdings gilt auch hier, dass einen neuen Haushalt nur der neue Landtag beschließen kann.