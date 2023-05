521 Waldbrände hat das Innenministerium im letzten Jahr in Brandenburg gezählt – so viele wie in keinem anderen Bundesland, mit weitem Abstand. Darunter waren gleich fünf Groß-Waldbrandlagen, bei denen die Feuerwehren tagelang im Einsatz waren, wie zum Beispiel bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark). Mehr als 170 Hektar Wald standen dort in Flammen . Einsatzkräfte hatten von haushohen Feuerwänden berichtet, die dem Ort schnell immer näherkamen. Daraufhin wurden mehrere Ortsteile evakuiert.

Nirgendwo sonst in Deutschland gab es 2022 so viele Waldbrände wie in Brandenburg. Die Hilfsorganisation @fire wurde vermehrt angefordert. In Vorbereitung auf die neue Waldbrand-Saison wird sie in Brück nun Personal und Material aufstocken. Von Philipp Rother

Auf genau dieses Verhalten eines Feuers - der aktuelle Waldbrandbericht des Landesinnenministeriums nennt es Brand-Dynamik und progressive Flächenausbreitung - sind Einsatzkräfte in Brandenburg aber nur bedingt vorbereitet. Denn Feuerwehr-Angehörige werden bislang vor allem für sogenannte statische Einsatzlagen ausgebildet. Das sind etwa Brände in Gebäuden oder bei Verkehrsunfällen.

Wie Brände bekämpft werden, lernen Feuerwehrführungskräfte in Brandenburg an der Landesfeuerwehrschule am Stadtrand von Eisenhüttenstadt, mit Übungsgelände und 110 Ausbildungsplätzen. Welche Strategien gegen Feuer angewendet werden, hängt auch davon ab, was brennt, erklärt dort der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Rolf Fünning. "Ein Waldbrand ist was ganz anderes als ein Wohnungsbrand. Da haben wir in den letzten Jahren auch nicht so viele Ausbildungskapazitäten drauf verwendet. Das müssen wir jetzt alles nachholen", sagt Fünning. Das Üben von sogenannten Vegetationsbränden - also von Feuern im Wald, auf Wiesen oder Äckern - ist ein neuer wichtiger Schwerpunkt der Ausbildung.

Das ist eine Erkenntnis aus den letzten Brandsommern, mit immer mehr solchen Feuern. Die Führungskräfte müssen dazu in Eisenhüttenstadt lernen, wie die Einsatzkräfte in diesen Lagen koordiniert werden oder auch wie Gegenfeuer gelegt werden. "Wir arbeiten bei Waldbränden auch viel mit Hilfen aus der Luft. Mit Hubschraubern und Drohnen", berichtet Fünning. Aber auch das will gelernt sein. Die Landesfeuerwehrschule hat deswegen auch einen ganz neuen Lehrgang zum Luftkoordinator aufgelegt.