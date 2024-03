Sieben Verletzte bei Autounfall in Geltow

Zwei Autos sind in Geltow (Potsdam-Mittelmark) auf einer Landstraße zusammengestoßen. Alle sieben Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall am Sonntagnachmittag verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Verletzungen der sieben Menschen seien nicht lebensbedrohlich, hieß es.