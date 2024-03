Viele Notrufe machen nicht unbedingt den Einsatz der Feuerwehr nötig und überlasten die Retter in der Hauptstadt - so die 2022er-Bilanz. Die Zahlen für 2023 zeigen nun: Die Belastung zurückgegangen. Aber nur ein wenig.

Danach führten die Notrufe zu 514.866 Einsätzen, das waren 14.029 weniger als im Jahr davor. Allerdings wurde wieder die Marke von mehr als einer halben Million überschritten, 2022 war dies zum ersten Mal der Fall gewesen. Die Grünen-Abgeordneten Silke Gebel und Vasili Franco, die die Anfrage gestellt hatten, betonen, zurückgegangen seien auch die Einsätze zur medizinischen Gefahrenabwehr, also Notfallrettung und Notfalltransport. Für das vergangene Jahr habe die Innenverwaltung hier 462.426 Einsätze aufgelistet, 12.256 weniger als 2022. Damit sei die Zahl der Rettungsdiensteinsätze erstmals seit 2004 gesunken, so Gebel und Franco gegenüber dem rbb.

"Die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze stabilisiert sich auf hohem Niveau, der 'Notfallpatient Rettungsdienst' ist allerdings noch lange nicht vom Eis", warnt Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus.



Die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Silke Gebel, verweist darauf, dass drei Viertel der aufgelisteten Rettungsdiensteinsätze im Krankenhaus endeten. "Jeder in Not muss sich sicher sein können, dass ihm geholfen wird", so Gebel. Das müsse aber nicht jedes Mal eine Fahrt ins Krankenhaus bedeuten, "oft ist die Beratung durch die Kassenärztliche Vereinigung und eine zügige ambulante Versorgung ein guter Weg". Gebel kritisiert das jetzige System als zu starr, notwendig sei eine bessere Patientensteuerung mit mehr Möglichkeiten zur ambulanten Behandlung oder zum Verweis an Haus- und Fachärzte.