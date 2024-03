Frankfurter Verwaltungsgericht sieht Bau von Güllebunker als rechtens an

Do 14.03.24 | 20:51 Uhr

Die Genehmigung und der Bau des Güllebunkers in Altwustrow, eines Gemeindeteils von Oderaue (Märkisch-Oderland), war rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) am Donnerstag entschieden.

Anwohner hatten gegen die Kreisverwaltung Märkisch-Oderland geklagt, die dafür die Baugenehmigung ausgestellt hatte. Wer im ländlichen Raum lebt, müsse auch mit ländlichen Strukturen leben, begründete nun das Gericht seine Entscheidung zu ihren Ungunsten. Dazu zählten neuerdings auch große Güllebunker.

Diese sind Teil einer neuen Auflage der EU zum Schutz der Böden.