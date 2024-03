Peter Berlin Montag, 04.03.2024 | 08:33 Uhr

Solche Verkehrsterroristen gehören aus dem Verkehr gezogen. Personen festnehmen, anklagen, veurteilen! Schadensersatz an die Verletzten muss privat beglichen und die Tatwaffen, also die Traktoren, eingezogen und versteigert werden, um daraus die Behördenkosten zu begleichen. Diese vermutlich von Social-Media-Bubbles, von AfD und Populisten gehirngewaschenen Querdenkerbauern müssen die Mittel für ihren Alltagsterror entzogen werden. Auch sollte es Medienstille für solche Aktionen geben, um die Asozialen nicht auch noch für ihre Protestform zu belohnen, denn Medienaufmerksamkeit ist ja das Ziel. Also: Medial ignorieren und leise aber spürbar bestrafen. Es gibt in einer Demokratie andere Wege um politische Forderungen zu äußern: Petitionen, Verbände etc. Haltet euch an demokratische Mittel!