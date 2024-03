Grünheide (Oder-Spree) - Tesla-Protestcamp bereitet sich auf mögliche Räumung vor

Di 12.03.24 | 11:44 Uhr

picture alliance/dpa | Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 12.03.2024 | Nachrichten | Bild: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Die Umweltaktivisten im Protestcamp gegen Tesla in Grünheide (Oder-Spree) bereiten sich auf eine mögliche Räumung des besetzen Waldstücks vor. Am Dienstag und Mittwoch fänden Workshops statt, die die Menschen im Camp darauf vorbereiteten, sagte eine Sprecherin der Initiative "Tesla stoppen" am Dienstag. Erfahrungen hätten gezeigt, dass Räumungen für die Beteiligten eine enorme psychische und physische Belastung darstellten. "Das ist total stressig", so die Sprecherin.

Camp vorerst nur bis Freitag genehmigt

Seit vorletzter Woche halten rund 80 Umweltschützer das Waldstück besetzt, das für den Ausbau vorgesehen ist. Sie protestieren gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Geländes und die Abholzung von Wald. Eine Sprecherin sagte am Sonntag, dass der Protest auf unbestimmte Zeit andauern werde. Auf die Frage, ob man sich bei einer drohenden Räumung kooperativ zeigen wolle, sagte sie: "Wir bleiben so lange, bis wir sicher sind, dass der Wald und das Wasser nicht mehr an Tesla verkauft werden."

Das Camp ist bis Freitag als Versammlung genehmigt. Unterdessen will Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) das Protestcamp gegen die Erweiterung des Tesla-Geländes nicht länger als geplant dulden. Steinbach sagte dem rbb am Montag, es werde vor dem Hintergrund des Angriffes auf die Stromversorgung Teslas gerade geprüft, ob die Genehmigung über Mitte März hinaus verlängert wird. Er sei dagegen, so Steinbach.

Die Initiative hinter dem Protestcamp gab an, mit dem Anschlag nichts zu tun gehabt zu haben. Sie wollen nach eigenen Aussagen den Widerstand der Anwohner gegen eine Erweiterung der Industrieanlage unterstützen. Unbekannte hatten in der vergangenen Woche einen Strommast in der Nähe des Werks in Brand gesetzt und die Versorgung unterbrochen. Die Produktion stand tagelang still. Seit Montag ist das Werk wieder am Netz.