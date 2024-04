Bei einem Wohnungsbrand in Pankow ist in der Nacht zum Samstag ein Mann verletzt worden. Das Feuer war kurz vor Mitternacht in einer Wohnung im ersten Stock eines fünfgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Den Einsatzkräften zufolge waren in der Wohnung in der Hallandstraße Gegenstände in Brand geraten. Der 76-jährige Bewohner wurde über eine Leiter gerettet, eine weitere Person über das Treppenhaus. Die Feuerwehr habe den Brand nach rund einer Stunde löschen können, hieß es. Warum die Gegenstände in der Wohnung Feuer fingen, ist noch nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen des Mannes machte die Feuerwehr keine Angaben. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Friedrichshain gebracht. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.