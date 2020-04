Die Berliner Wasserbetriebe haben erneut an die Bevölkerung appelliert, auf Feuchttücher zu verzichten - auch wenn Klopapier in Berliner Supermärkten seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie oft ausverkauft ist. Die Tücher würden in der Kanalisation zu teils meterlangen, oberschenkeldicken Strängen verklumpen, sagte ein Sprecher am Sonntag.

Bis zu sechs Mal am Tag müssten Mitarbeiter diese Verstopfungen aktuell aus den Pumpen holen. Das sei eine sehr aufwändige und eklige Handarbeit. Feuchttücher müssten dem Sprecher zufolge im Müll entsorgt werden und auch Taschentücher lösten sich nur schwer in Wasser auf.