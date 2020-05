In Berlin-Neukölln gibt es ab Pfingsten drei neue Spielstraßen. In der Selkestraße, der Hobrechtstraße sowie zwischen dem Karl-Marx-Platz und dem Richardplatz gilt an Sonntagen und Feiertagen zwischen 13 Uhr und 19 Uhr ein absolutes Halte- und Durchfahrtsverbot, damit Kinder dort spielen können, wie das Bezirksamt Neukölln am Donnerstag mitteilte.



Mitte Juni könnten laut einem Sprecher zwei weitere Straßen in der Nansenstraße und am Buschrosenplatz im Ortsteil Britz folgen. Das Pilotprojekt soll dem Sprecher zufolge bis mindestens Ende des Jahres laufen.



Auf einen Aufruf Mitte Mai hin seien sechs Vorschläge für Straßen eingegangen. Bedingung war laut der Mitteilung ehrenamtliche Unterstützung durch die Nachbarschaft. Unterstützt durch die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks Neukölln sollen die Ehrenamtlichen an den entsprechenden Tagen die Straßen absperren und gewährleisten, dass Rettungswagen die Straßen passieren können.