Am vergangenen Montag haben die Berliner Bäderbetriebe mit der Öffnung einzelner Sommerbäder begonnen. Bereits geöffnet sind die Sommerbäder in Wilmersdorf, im Olympiastadion und in Spandau-Süd sowie das Strandbad Wannsee.



Überall gelten zeitliche Beschränkungen, Tickets können nur online für 3,80 Euro gekauft werden. In 50-Meter-Becken dürfen maximal 56 Personen gleichzeitig schwimmen, außerhalb des Beckens dürften sich zeitgleich ebenfalls nur 56 weitere Menschen aufhalten, hatte Bäderchef Johannes Kleinsorg am Montag im rbb erklärt. Bis zu den Sommerferien sollen so gut wie alle Frei- und Sommerbäder in Berlin wieder geöffnet sein, kündigte er dabei an.