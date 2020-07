Komödie am Ku'damm drängt auf weitere Unterstützung

Privattheater in der Corona-Krise

Der Berliner Theaterleiter Martin Woelffer hat gefordert, Kultureinrichtungen in der Corona-Krise länger staatlich zu unterstützen. Im rbb-Inforadio sagte der Intendant der Komödie am Kurfürstendamm am Mittwoch, man sei zwar dankbar, dass Berlin zu Beginn der Krise sofort Geld bereit gestellt habe. Die Unterstützung müsse aber weiter gehen.

Durch die Corona-Maßnahmen könnten zum Beispiel Theater nicht alle Plätze besetzen - gerade kleine Bühnen seien darauf angewiesen, Tickets für möglichst viele Plätze zu verkaufen.