Weiter geöffnet ist dagegen das Testzentrum am Flughafen Schönefeld.

Rückkehrer aus Risikogebieten müssen demnach ab Donnerstag auf die Teststellen am ZOB oder am Berliner Hauptbahnhof ausweichen.

Die Coronavirus-Teststelle am Berliner Flughafen Tegel ist nur noch bis einschließlich Mittwoch geöffnet. Das hat die Berliner Flughafengesellschaft auf Twitter mitgeteilt, ohne dies zu begründen.

Die Teststelle am Flughafen Tegel war Ende Juli eingerichtet worden. Tausende Reiserückkehrer aus Risikogebieten nahmen diese Möglichkeit wahr, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Kritisiert wurden von vielen Passagieren die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums in Tegel, das täglich bis 21 Uhr geöffnet war. Sobald Flugzeuge aus Risikogebieten später in Tegel eintrafen, konnten sich die Reisenden dort nicht mehr testen lassen.