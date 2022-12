Wahrscheinlich gibt es auf diesem Amt heute Torte. In den Kaffee der abgearbeiteten aber glücklichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich ein Tröpfchen Likör verirrt. Nur heute mal. In Himmelpfort ist Feierabend. Fast.

Alle Jahre wieder, beginnend im Herbst, blickt das Land auf den kleinen Ort, weil hier entschieden wird, wer am 24. heult oder wer seinen Liebsten um den Hals fällt. Nach Himmelpfort gehen die Weihnachtswünsche der Kinder. Die Schreibenden haben kleine und große Anliegen, wollen für sich was bescheidenes Schickes oder was neues Großes, sehr oft aber auch nur Zuspruch und Verständnis. Sie schreiben an den Weihnachtsmann, dessen Post natürlich verwaltet und darum an das Postamt von Himmelpfort gesendet werden muss. Es ist ein Amt, auf dem klar ist, dass keiner krank ist oder dass eventuell gerade keine Öffnungszeiten sind oder dass die Briefschreiber mit ihren Wünschen hier vielleicht falsch sind und sie diese doch besser an die Filiale von Amt B schicken müssten.