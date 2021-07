Um im Wintersemester an den geplanten Präsenzangeboten teilzunehmen, müssen Studierende an Berliner Hochschulen gegen Corona geimpft, von Covid-19 genesen oder aktuell negativ getestet sein. Der Nachweis über das Testergebnis darf dabei nicht älter sein als 48 Stunden. So legt es ein am Freitag veröffentlichtes Eckpunktepapier fest [lkrp-berlin.de], auf das sich die Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung mit der Landeskonferenz der Rektoren und den Präsidenten der Berliner Hochschulen geeinigt hat.

Angestrebt wird demnach, "dass alle Studierenden die Möglichkeit haben werden, in Präsenz zu studieren". Es könnten allerdings "nach wie vor digitale Lehrangebote erforderlich sein", hieß es. Der Berliner Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) hat Studierende per Brief aufgerufen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, um die Rückkehr auf den Campus zu unterstützen.