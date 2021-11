In Berlin besteht ab sofort die Möglichkeit, Covid-19-Erkankte mit einem Arzneimittel zu behandeln. Das teilte der Berliner Senat am Freitag mit.

Sie kann ambulant oder stationär im Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses, in Praxen, erfolgen. Es kann auch ein Einsatz in Pflegeeinrichtungen in Betracht kommen. Es muss dabei sichergestellt werden, dass eventuell auftretende schwere allergische Reaktionen und andere Nebenwirkungen schnell von einer Ärztin oder einem Arzt behandelt werden können.

"Es ist wichtig zu wissen, dass wir insbesondere bei vulnerablen Patient:innen frühzeitig eine monoklonale Antikörpertherapie anwenden können. Gehören Sie also zu einer Risikogruppe und sind an Covid-19 erkrankt, beraten Sie sich dazu mit Ihren behandelnden Ärzt:innen", wird Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in der Mitteilung zitiert. Der Hausarzt oder die Hausärztin kann die Patienten an eine der dafür ausgestatteten Kliniken oder Praxen vermitteln.

In Berlin bieten aktuell sieben Praxen sowie sieben Kliniken eine ambulante Therapie mit monoklonalen Antikörpern zur Behandlung von Covid-19 an. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin habe in Zusammenarbeit mit der Charité Universitätsmedizin und Berliner Kliniken in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, entsprechende Behandlungsstrukturen in Berlin aufzubauen und über die Behandlungsmöglichkeit in den Praxen, aber auch in den Teststellen und Apotheken zu informieren, hieß es weiter.