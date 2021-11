Angesichts hoher Sieben-Tage-Inzidenzen unter Schülern in Berlin befinden sich derzeit (Stand 19.11.) neun Schulen im Wechselunterricht. Das teilte die Bildungsverwaltung mit. Damit ist die Zahl dieser Schulen seit Dienstag um vier gestiegen.



Nach rbb-Informationen liegen die meisten dieser Schulen in Spandau. Keinen Regelunterricht im Präsenzbetrieb können hier die Grundschule am Birkenhain, die Robert-Reinick- und die Peter-Härtling-Grundschule anbieten. In Friedrichshain-Kreuzberg sind mit der Galilei- und der Zille-Grundschule zwei betroffen. In Marzahn-Hellersdorf ist die Pusteblumen-Grundschule im Wechselunterricht betroffen, in Mitte die Evangelische Schule und die Ecole-Voltaire im Ortsteil Tiergarten.