In Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren noch in diesem Jahr abgeben. Sobald das passiert sei, könne die Kinderimpfstraße innerhalb von ein oder zwei Tagen an den Start gehen, so Hintzmann.

Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. Hintzmann sagte der Zeitung, die Vorbereitungen dafür liefen bereits im Hintergrund. Das DRK hält Hintzmann zufolge eine Größenordnung von zunächst 600 bis 700 Impfungen von Kindern der betreffenden Altersgruppe für realistisch. Üblicherweise seien es 1.000 pro Impfstraße, allerdings gehe das DRK im Fall von Kindern von einem erhöhten Beratungsbedarf aus.

Geplant ist, für die Impfungen auch Kinderärzte einzusetzen und die Impfumgebung kinderfreundlich zu gestalten. Es werde noch geprüft, ob die Impfstraße auch mit Spielzeug ausgestattet werden könne.