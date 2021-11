Thomas Erkner Donnerstag, 25.11.2021 | 14:13 Uhr

Das dadurch die Impfquote signifikant steigen wird glaube ich eher nicht. Gerade bei den Jüngsten sind die Abwägungen über das Für und Wider am schwierigsten oder sagen wir andersherum am schwersten zu vermitteln und dementsprechend die Fronten am härtesten.

Das Dilemma ist eben einerseits die hohe Verbreitung des Virus durch die Jüngsten aber andererseits der relativ geringe Nutzen für die Kinder selber. Außerdem wird dann sofort auf die ungeimpften Älteren verwiesen.

Also für das ganze Thema Impfen sind wir einfach zu deutsch, dass klappt in anderen Ländern viel besser.