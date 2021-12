Das Berliner Hofbräuhaus am Alexanderplatz soll wieder für Obdachlose öffnen. "In Kürze wird das Hofbräuhaus in der Nähe vom Alexanderplatz erneut einen Tagestreff für 200 Obdachlose anbieten", sagte ein Sprecher der Senatssozialverwaltung. Bereits im vergangenen Winter hatte der Senat das Hofbräuhaus am Alex gemietet. Das Lokal und ein sozialer Träger hatten im vergangenen Jahr ein Konzept für die Obdachlosenbetreuung erarbeitet, um während der Corona-Pandemie die Räume sinnvoll zu nutzen und Einnahmen zu generieren. An diese Erfahrungen knüpfen die Verantwortlichen an.

Derzeit stehen durchschnittlich knapp 1.150 Notübernachtungsplätze in der Hauptstadt zur Verfügung, wie aus der wöchentlichen Erhebung der Sozialverwaltung hervorgeht. Davon wurden mehr als 830 Plätze belegt. Die Unterbringung ist auch in dieser Saison geprägt von der Corona-Pandemie. "Das Gute ist jedoch, dass alle Beteiligten inzwischen eine gewisse Routine bekommen haben im Umgang mit den Folgen", sagte die Sprecherin der Berliner Stadtmission, Barbara Breuer.