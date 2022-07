Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hat angesichts steigender Zahlen von Corona-Patienten in den Kliniken dazu aufgerufen, sich in größeren Gruppen möglichst nur draußen zu treffen. Bei Treffen mit mehreren Personen in Innenräumen solle möglichst Maske getragen werden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Derzeit seien 870 Menschen mit Corona-Erkrankung in den Kliniken, 268 mehr als in der Woche zuvor, sagte sie weiter. Davon würden 64 intensivmedizinisch betreut, neun mehr als in der Vorwoche. In Kombination mit dem Ausfall von Personal in den Krankenhäusern sei die Situation dort bereits angespannt.