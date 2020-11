Die Berliner Flughafengesellschaft (FBB) will Inventar des am Sonntag geschlossenen Flughafens Tegel (TXL) versteigern. Das bestätigte die Pressestelle am Montag auf Anfrage von rbb|24.

Was genau angeboten wird - also eventuell Schilder, Lampen oder Mobiliar -, konnte die Flughafengesellschaft noch nicht sagen. Ausgenommen würden in jedem Fall Objekte inner- und außerhalb des Flughafengebäudes, die unter den Denkmalschutz fallen. Der Airport war im April 2019 unter Denkmalschutz gestellt worden, konkret die beiden Bereiche Tegel Süd "Otto Lilienthal" und Tegel Nord "Französisch-amerikanischer Militärflughafen".

Die Bronzeskulptur Otto Lilienthals von Rolf Scholz bleibe erhalten und solle später möglichst vielen Berlinerinnen und Berlinern präsentiert werden, so die FBB. Wo, stehe noch nicht fest.

Am angestammten Ort vor dem ehemaligen Terminal A soll die "EsS-Bahn" stehenbleiben. Der Currywurst-Verkauf in dem zu einem Imbiss umfunktionierten Waggon ist jedoch ebenso Geschichte wie der Flugverkehr in Tegel.