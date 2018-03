Das Berliner Landeskriminalamt stellt sich in der Terrorbekämpfung neu auf. Nach einem internen Papier der Senatsinnenverwaltung, das dem rbb und der "Berliner Morgenpost" vorliegt, erhalten rund 1.200 Elitepolizisten ein neues Domizil in Tempelhof. Von Jo Goll

Im Berliner Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm ist es eng. Sehr eng. Schreibtisch steht an Schreibtisch, abgetrennt nur durch dünne Stellwände. In manchen Büros stehen Schränke, Schreibtische und Betten dicht an dicht. Die Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und die Observationseinheiten der Mobilen Einsatzkommandos (MEK) verrichten ihren Dienst nicht gerade unter komfortablen Bedingungen. Die sanitären Anlagen sind alt und so manche Dusche oder Toilette müsste dringend saniert werden. Kommen neue Kollegen zu SEK oder MEK fehlt es häufig am Nötigsten. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, hat sich die Arbeitsbedingungen der Berliner Elitepolizisten jüngst angeschaut. "Für Neueinstellungen gibt es derzeit häufig nicht einmal Platz für einen Schreibtisch, deshalb muss dringend etwas geschehen", sagte Dregger dem rbb.