roland Dienstag, 27.07.2021 | 18:58 Uhr

Mal sehen, wieviel Stimmen Gnauck in seinem Wahlkreis 57 (Uckermark-Barnim I) erzielt. Bei den letzten Bundestagswahlen war die CDU noch stärkste Kraft mit 28 %, (minus 8%) und die AfD als zweitstärkste Kraft mit 20 % erzielten ein Plus von 15 %. Jedenfalls will Gnauck den seit 2005 im Bundestag sitzenden Koeppen ablösen.

Was an der MAD Geschichte dran ist bleibt abzuwarten, konkrete Vorhaltungen sind auch dem RBB Beitrag nicht zu entnehmen. Gnauck ist bei vollen Bezügen freigestellt und er ist weiterhin Soldat "im Verantwortungsbereich der Panzergrenadierbrigade 41, so ein Sprecher der Brigade." In einem Rechtsstaat bewerten immer noch Gerichte abschließend, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Ein Gerichtsverfahren ist wohl weit und breit nicht in Sicht. Hier geht es um ein Disziplnarverfahren.