Leuchtturm Berlin Freitag, 03.06.2022 | 14:21 Uhr

Liebe CDU,

ich kann Sie nur ermuntern, ordentlich Druck aufzubauen. Am besten suchen Sie sich Verbündete (ADAC, Autofahrerszene, Oldtimervereine, FDP, IHK, Baukammer etc.) und starten die Vorbereitungen für einen Volksentscheid

zum Weiterbau der A 100.



Über die SPD in Berlin kann man nur noch den Kopf schütteln. Man hat allmählich das Gefühl, dass sie mit Grünen und Linken zur Einheitspartei verschmolzen sind.



Ob die veröffentlichten Meinungen bestimmter Medienvertreter und Initiativen (Changing cities, ADFC und Konsorten) wirklich die Mehrheit der so oft betonten "Zivilgesellschaft" repräsentieren, darf sehr bezweifelt werden.

Warum startet der Berliner Senat keine Befragung der Berlinerinnen und Berliner? Antwort: Weil er Angst vor dem Ergebnis hat!

Insbesondere die Grünen sind ja bekannt dafür, dass sie Bürgerbeteiligung nur dann befürworten, wenn das zu erwartende Ergebnis ihren politischen Vorstellungen und Interessenlagen entspricht.