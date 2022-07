Von großer Betriebsamkeit ist neben dem Einkaufszentrum Alexa wenig zu spüren. Am vergangenen Mittwochnachmittag war die Baustelle des russischen Monarch-Konzerns völlig verwaist, am Donnerstag werkelte ein gutes Dutzend Bauarbeiter in der Grube am Berliner Alexanderplatz. Unten ist inzwischen der Betonkern des Alexander Towers zu sehen.

Dabei sollte alles längst viel weiter sein. Vor zweieinhalb Jahren, Ende November 2019, stießen Monarch-Chef Sergej Ambartsumyan und der damalige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Spaten in die Erde. Die Vision des armenischen Investors mit Sitz in Moskau: ein 150 Meter hoher Turm nach dem Entwurf der renommierten Architekten Ortner & Ortner mit 377 Wohnungen und Gewerbe in 35 Stockwerken, insgesamt 42.000 Quadratmeter Geschossfläche. Doch bis heute ist von diesen Stockwerken oberirdisch noch nichts zu sehen.