Ein trockener Sommer mit Rekordtemperaturen liegt hinter Berlin. Und was tut die Stadt, um die Hitze erträglicher zu machen? Schon 2016 hatte sich der Senat vorgenommen, für mehr Schatten zu sorgen. Warum ist seitdem so wenig passiert? Von Anne Kohlick

Ein Windhauch zieht durch die Straße, Wasser verdunstet an begrünten Fassaden, im Schatten einer Pergola wartet eine Bank auf müde Fußgänger: Dieses Idealbild einer hitzeangepassten Großstadt zeichnet der "Stadtentwicklungsplan Klima" von 2016 für Berlin [stadtentwicklung.berlin.de | PDF] . In diesem Papier hatte sich der damals noch rot-schwarze Senat vorgenommen, die Hauptstadt im Sommer abzukühlen. Als wichtigste Maßnahmen dafür nennt der Plan: durchlüften, durch Verdunstung kühlen und mehr Flächen in der Stadt verschatten.

Die neue Koalition will den Klimaschutz in die Berliner Landesverfassung und die Verkehrswende auf die Straße bringen. Doch vieles im Koalitionsvertrag bleibt vage. Verbände und Unternehmen mahnen, dass Berlin die Zeit wegläuft. Von Jan Menzel

Weiterhin entstehen in Berlin neue große Plätze, vollständig versiegelt, ohne Schatten - auch wenn der Stadtentwicklungsplan anderes vorsieht. Er ist nur ein Ideenpapier, rechtlich nicht bindend. "Ein Desaster finde ich, was in der Hinsicht am Humboldt-Forum passiert ist", sagt Nina Lerch im Interview mit rbb|24. Sie sitzt für die SPD im Abgeordnetenhaus - unter anderem im Umweltausschuss. Mitten im Zentrum liegt der neue Schlossplatz in der prallen Sonne, der gepflasterte Boden heizt sich auf, schattige Sitzplätze fehlen - und das in einer Stadt, die sich ihrer Hitze-Probleme seit Langem bewusst ist, zumindest auf dem Papier. Doch verantwortlich für diesen Berliner Bau ist der Bund.

In ihrer Doktorarbeit [tu-berlin.de | PDF] hat die Stadtklima-Forscherin Britta Jänicke den Platz vor dem Humboldt-Forum als einen der schattenlosen Hitze-Hotspots von Berlin identifiziert - weitere Problemorte sind etwa das Tempelhofer Feld oder der Platz vor dem Hauptbahnhof. Die Expertin - mittlerweile Professorin für Umweltmeteorologie an der Universität Kassel - fordert im Gespräch mit rbb|24 mehr Schatten, gezielt für Orte, an denen sich oft Kinder und alte Menschen aufhalten: Gruppen, die besonderen Schutz brauchen vor der UV-Strahlung der Sonne und starker Hitze. "Sonnensegel über Spielplätzen, die bislang zu wenig Schatten haben, können kurzfristig helfen", lautet einer von Jänickes Vorschlägen.