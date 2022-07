Martina Berlin Freitag, 29.07.2022 | 09:30 Uhr

Die SPD, im vorliegenden Fall Herr Geisel als Abstauber...



Alle angesprochenen Ideen und Massnahmen sind bereits seit langem am Start. Mancherorts schon umgesetzt.

Fand in der Amtszeit jener Bausenatorin statt, die wegen 3000 Euro Fehlsumme zurücktrat. Weil ihre Büroleitung die Steuer- und Abgabensachen nicht ordentlich erledigte. Fürs "unbeschädigte Amt" eine gute Sache. Für die Baupolitik Berlins nicht.



Hoch baute der soziale Wohnungsbau der DDR in Berlins Mitte. Wahrscheinlich inzwischen die einzige Welthauptstadt, in deren tatsächlicher Mitte angemessen bezahlbar gewohnt werden kann.

Ist aber Städtebau den die SPD in Berlins alter Mitte am liebsten durch Plattenbau mit historisierenden Zierfassaden ersetzen möchte.

Ganz wie es einer Politik entspricht, die selbstverständlich davon ausgeht, der Bürger erlöst 3-3500 Euro netto im Monat. Ist aber gar nicht normal. Die Mehrheit hat Glück, erlöst sie 1500 Netto. Aber für die macht Geisel und die SPD eben keine Politik.