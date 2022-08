Auf 20 Grad soll die Regeltemperatur für Gebäude in Landesbesitz oder in Landesverwaltung reduziert, die Warmwasserversorgung soll eingeschränkt werden und auch bei Licht und Strom auf seinen Immobilien will die Landesregierung sparen. Das teilte das Landesfinanzministerium am Dienstag mit und erklärte, diese Maßnahmen seien Teil eines Energiesparkonzepts, dass die Landesregierung am Dienstag beschlossen habe.

Das Einsparziel dieser Maßnahmen sei, rund 15 bis 20 Prozent des Energieverbrauchs zu sparen. Ebenfalls am Dienstag hatte Berlins Senat seine Einsparziele verkündet und angekündigt, rund zehn Prozent Energie in seinen Gebäuden einsparen zu wollen.

Sechs Punkte sieht Brandenburgs Maßnahmenpaket vor. "Während der Heizperiode von Anfang Oktober bis Ende April erfolgt unter Beachtung der Arbeitsschutzregelungen eine Absenkung der Raumtemperaturen in Dienstgebäuden auf 20 Grad Celsius", heißt es in der Mitteilung des MInisteriums. Zudem werde die Warmwasseraufbereitung in Sanitäranlagen reduziert werden; vorhandene Warmwasser-Boiler würden abgeschaltet, soweit es die jeweiligen Hygienevorschriften zuließen, hieß es in der Mitteilung des Hauses weiter.