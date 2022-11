Angestellte Lehrkräfte in Berlin sollen ab Februar 2023 einen Nachteilsausgleich in Höhe von monatlich 300 Euro erhalten. Darauf haben sich die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus am Montag verständigt.



Es geht demnach um eine Kompensation für Lehrkräfte, die - etwa aus Altersgründen - nicht verbeamtet werden können oder nicht Beamte werden wollen. Angestellte Leiterinnen und Leiter großer Schulen sollen mit 250 Euro etwas weniger Ausgleich bekommen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin hatte eine höhere Kompensation für angestellte Lehrkräfte gefordert, nämlich bis zu 900 Euro im Monat. Ein Gegenargument lautet, dass das im Rahmen des Tarifvertrags nicht möglich sei.