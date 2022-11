Brandenburg will Leben auf dem Land attraktiver machen

Landflucht adé? Brandenburg möchte, dass wieder mehr Menschen in die Provinz ziehen. Es geht um zwölf sogenannte Schlüsselvorhaben: Vor allem entlang wichtiger Bahnstrecken sollen neue Wohnquartiere und digitale Arbeitsplätze entstehen.

Die Brandenburger Regierung hat zwölf sogenannte Schlüsselvorhaben auserkoren, die in den kommenden Jahren das Leben in ländlichen Regionen des Bundeslandes attraktiver machen sollen. Das teilte sie am Dienstag mit.



Ausgearbeitet wurden die Pläne von Vertretern der 15 sogenannten Regionalen Wachstumskerne sowie Landkreisverwaltungen, Städten und Gemeinden. Schwerpunkt sind attraktive Wohnquartiere und digitale Arbeitsplätze entlang wichtiger Bahnstrecken, aber auch neue Tourismusangebote.