Die Polizeiwache am Kottbusser Tor wird wesentlich teurer als geplant. In einer Vorlage für den Hauptausschuss kalkuliert die Berliner Innenverwaltung mit Gesamtkosten von 4,2 Millionen Euro. Ursprünglich hatte die Koalition 250.000 Euro für den Umbau der 200 Quadratmeter großen Räume in der Überführung der Adalbertstraße angesetzt.

Im Landeshaushalt waren zuletzt 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Ursachen für den Anstieg werden in dem Bericht nicht genannt. Verzichtet habe die Verwaltung aber auf die Einrichtung einer barrierefreien Toilette, die die Schwerbehindertenvertretung angemahnt hatte.