Zuletzt lehnte die Jägerschaft Pläne für ein neues Jagdgesetz mit teils herben Verbalattacken ab. Der Entwurf findet aber auch innerhalb der Regierungskoalition bei SPD und CDU keine Zustimmung. Von einem Misserfolg wollte Agrarminister Vogel am Donnerstag am Rande eines Rundgangs kurz vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche aber nicht sprechen.

Die Jägerschaft in Brandenburg liegt im Dauer-Clinch mit Agrar- und Forstminister Axel Vogel (Grüne) und hat am Donnerstag mit weiteren Vorwürfen nachgelegt. Der Landesjagdverband will gegen die zweiwöchige Ausweitung der Jagdzeit für Rehe und Hirsche klagen und warf dem Ministerium erneut Unkenntnis vor.

Der Wald in Brandenburg ist so kaputt wie nie. Helfen könnte ein neues Jagdgesetz, mit dem der Umbau zu einem klimaresistenten Wald gelingen soll. Doch der Umweltminister verzweifelt an der Jagdlobby – und seinen Koalitionspartnern. Von Markus Woller

Brandenburg habe damit eine Jagdzeit-Regelung wie sie bereits in vierzehn anderen Bundesländern gelte, sagte Agrarminister Vogel und zeigte sich am Donnerstag gelassen. Der Jagdverband habe selbstverständlich das Recht zu klagen. "Wie das Gericht entscheiden wird, werden wir sehen."

Die Oberste Jagdbehörde verlängert die Jagdzeit für Rot-, Reh- und Damwild bis Ende Januar. Normalerweise endet sie am 15. Januar. Die Ausweitung gilt für die Gebiete, die von der Afrikanischen Schweinepest besonders betroffen sind - vor allem im Osten und Süden Brandenburgs. Das Ministerium begründete die Änderung damit, dass Abschusspläne in den betroffenen Gebieten oftmals nicht erfüllt werden konnten, da es wegen der Schweinepest Jagdverbote gab. Eine Jagdzeit-Verlängerung wurde auch in Vorjahren erlassen.

Zur Frage, ob er sich die Umsetzung von Vorhaben so schwierig vorgestellt habe, sagte der Agrar- und Forstminister, die Vorstellung, "dass wir hier immer alle hundert Prozent glücklich machen, funktioniert nicht". Es gebe widerstreitende Interessen und auch Interessen, die nicht ausgleichbar seien.

Die Verbände spielten eine wichtige Rolle und hätten auch Einfluss auf Entscheidungsprozesse. "Aber wir leben nicht in einer Verbände-Demokratie, wo die Verbände darüber entscheiden, was in den Gesetzen steht." Für politische Entscheidungen sei ein Konsens innerhalb der Koalition, also mit CDU und SPD, notwendig.

Vogel peilt außerdem ein Agrarstrukturgesetz an, das Eingriffe beim Flächenverkauf vorsieht, jedoch beim Landesbauernverband auch Bedenken auslöst. Zum Plan, das Waldgesetz zu reformieren, sagte der Minister am Donnerstag noch: "Da hoffe ich mal, dass wenigstens die Waldeigentümer nicht so kritisch drangehen."