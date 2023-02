Innensenatorin Spranger will sich von Staatssekretär Akmann trennen

Wegen inhaltlicher Differenzen will sich Innensenatorin Spranger nach rbb-Informationen von ihrem Staatssekretär Torsten Akmann trennen. Akmann soll demnach in den Ruhestand versetzt werden. Er ist seit 2016 in dem Amt tätig.