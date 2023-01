Maren Neukölln Montag, 02.01.2023 | 21:34 Uhr

Sinnvolle Initiative... Hoffe, es wird nicht gleich von den anderen Innenministern abgebügelt. Und wenn doch trotzdem erstmal Berlinweit festlegen. Wird ohne Verkaufsverbot schwer durchzusetzen aber dann ist zumindest offensichtlicher wer gegen das Verbot handelt.

Und dann so schnell es geht auch Verkaufsverbot für Böller und Raketen und Schießpyrotechnik etc.

Ein paar Wunderkerzen oder Bienen oder Knallerbsen sollten den Leuten reichen. Und wer ein größeres Feuerwerk möchte spendet seine Summe für ein bezirkliches Feuerwerk, das von profis gemacht wird.



Von mir aus darfs auch ganz abgeschafft werden. Aber auf solche kompromisse kann man sich ja übergangsweise einigen.



In Deutschland wird sonst so viel mit genau geregelt und genormt damit sich menschen nicht verletzen etc. aber an Silvester darf Anarchie herrschen? Das ist in kaum einem Land so und auch nicht nachvollziehbar.