Mit neuen und einheitlicheren Regeln will das Brandenburger Bildungsministerium mehr Plätze in der Kindertagespflege schaffen. Künftig sollen auch Unternehmen oder öffentliche Arbeitgeber in ihren Räumen Kindertagespflege anbieten und dafür Mitarbeiterinnen einstellen können, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag sagte.

Außerdem soll eine Großtagespflege ermöglicht werden, bei der bis zu drei Tagespflegerinnen in einer Wohnung bis zu 15 Kinder betreuen können. Ziel sei es, mehr Flexibilität bei den Angeboten zu schaffen, erläuterte Ernst. So könnten sich bei der Großtagespflege die Tagespflegerinnen auch gegenseitig vertreten.