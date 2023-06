Das von der schwarz-roten Berliner Koalition geplante Vergesellschaftungsrahmengesetz soll Wohnungseigentümer dazu anhalten, fair mit ihren Mietern umzugehen. Der Senat werde dafür entsprechende Maßstäbe erarbeiten, sagte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) dem rbb.

Gaebler machte in dem am Donnerstag im rbb24 Inforadio gesendeten Interview deutlich, dass die Koalition das Vorhaben nicht auf die lange Bank schieben werde. "Wir werden das in dieser Wahlperiode umsetzen." Es sei aber klug, sich Zeit zu nehmen, da man rechtliches Neuland betrete, so Gaebler weiter. "Wir arbeiten ein Gesetz aus, das wird dann vom Verfassungsgericht geprüft werden." Parallel dazu werde aber schon an den Details der Umsetzung gearbeitet.