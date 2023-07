Wegner verteidigte in der rbb24 Abendschau die Verkehrspolitik des Senats. "Wir wollen sichere Kreuzungsbereiche, damit es weniger Unfallverletzte gerade unter Radfahrerinnen und Radfahrern gibt. Was wir wollen, sind sinnvolle Radwege, da wo es passt, da wo es richtig ist, da wo wir Bedarfe feststellen", betonte er. In der Vergangenheit habe man "manchmal das Gefühl" gehabt, in Berlin seien Radwege entstanden, um dort Autos rauszudrängen - "und das gibt es bei mir nicht. Wir sagen Ja zu sicheren Fahrradwegen, aber auch Ja zum Auto".



Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) prüfe gerade, welche Radwege in Neben- und Hauptstraßen geplant seien, fügte Wegner hinzu. "Wir wollen ein regelrechtes Radnetz schaffen, wo es auch Verbindungen gibt. Die Prüfung wird relativ zeitnah abgeschlossen sein, dann wird die Senatorin damit an die Öffentlichkeit gehen. Und ich bin mir sicher, dass dann viele sehr beruhigt sein werden."



Zur Kritik am bisherigen Vorgehen der von der CDU geführten Verkehrsverwaltung beim Thema Radwege sagte der Regierende Bürgermeister, die spiele sich eher "in der politischen Blase" ab. "Außerhalb der Politikblase sind sehr viele zufrieden, dass jetzt was anderes passiert, dass wir jetzt alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Das war in der Vergangenheit nicht so, und das machen wir jetzt."