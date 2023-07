Unterlagen zum Doppelhaushalt - Berliner Senat erwägt offenbar deutliche Einsparungen bei Radwegen

Die CDU-geführte Verkehrsverwaltung hat jüngst die Radweg-Projekte in Berlin vorerst auf Eis gelegt - jetzt sollen offenbar auch die entsprechenden Mittel deutlich heruntergefahren werden. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem rbb vorliegen.

Finanzverwaltung fordert Kürzungen zwischen 40 und 60 Prozent

Experten in Verkehrsverwaltung warnen davor, Radwegeausbau abzuwürgen

Position von Verkehrssenatorin Schreiner unklar

Berlin droht Verlust von Bundesmitteln

Nach dem umstrittenen Prüf-Stopp für alle Radverkehrsprojekte in Berlin droht ab nächstem Jahr auch eine deutliche Reduzierung der Mittel in diesem Bereich. Das geht aus Unterlagen für den Doppelhaushalt 2024/25 hervor, die dem rbb vorliegen. Demnach hat die Finanzverwaltung in den senatsinternen Abstimmungen Kürzungen zwischen 40 und 60 Prozent gefordert.



Diese Spar-Vorgaben stoßen bei den Fachleuten in der Mobilitätsverwaltung jedoch auf Widerspruch. Sie warnen eindringlich davor, dass bestehende Finanzierungszusagen für Radprojekte in den Bezirken nicht eingehalten werden könnten. Außerdem gebe es keine Spielräume mehr für neue Maßnahmen, wenn die Haushaltstitel entsprechend zusammengekürzt werden sollten.



Finanzverwaltung will Kosten halbieren

Konkret betroffen ist das Programm für Radwege-Sanierungen und eher einfache Maßnahmen in den Bezirken. Hier hatte die seinerzeit noch von den Grünen geführte Verkehrsverwaltung 15 Millionen Euro für 2024 und 22 Millionen Euro für 2025 veranschlagt. Die neue Finanzverwaltung will dagegen in etwa eine Halbierung auf 9 beziehungsweise 9,5 Millionen Euro erreichen.



Bei den großen Investitionsvorhaben verhält es sich ähnlich. Ursprünglich waren hier 12 beziehungsweise 16 Millionen Euro für die beiden Jahre vorgesehen. Die Finanzverwaltung spricht sich dafür aus, nur etwa halb so viel auszugeben. Die Experten in der Mobilitätsverwaltung warnen dagegen vor einem Abwürgen des Radwegebaus, der sowohl bewilligte Maßnahmen als auch neue Projekte betreffen würde.



Position von Senatorin Schreiner ist unklar

Unklar ist, wie sich die neue Mobilitätssenatorin Manja Schreiner (CDU) in den Haushaltsgesprächen mit ihrem Parteikollegen Finanzsenator Stefan Evers positioniert hat. Schreiners Verwaltung hatte den Prüf-Stopp für alle Radprojekte mit einer Priorisierung und der finanziellen Situation Berlins begründet. Das könnte darauf hindeuten, dass die Senatorin beim Radwegebau künftig mit weniger Geld kalkuliert. Eine Sprecherin der Mobilitätsverwaltung wollte sich dazu nicht äußern.



Die Sprecherin der Finanzverwaltung verwies darauf, dass die Haushaltsberatungen noch nicht abgeschlossen seien. "Grundsätzlich kann ich mitteilen, dass wir mit unseren Ansätzen für 2024 und 2025 weit oberhalb der Ist-Ausgaben von 2022 liegen", sagte sie weiter. Was zunächst nach mehr Geld für den Radverkehr klingt, könnte sich allerdings am Ende doch als die befürchtete Kürzung herausstellen.

Geht Berlin damit bei Bundesmitteln leer aus?

Das Jahr 2022 stellt nicht nur in Bezug auf den Radverkehr einen Sonderfall dar. Weil der Haushalt seinerzeit noch nicht verabschiedet war, galt nur eine vorläufige Haushaltswirtschaft. Damit konnten zum Teil keine Aufträge erteilt werden und auch keine Mittel abfließen. Im Rad-Bereich wurden für einfache und große Bauvorhaben zusammen nur rund neun Millionen Euro abgerufen - in etwa die gleiche Summe blieb ungenutzt liegen. Die Fachleute der Mobilitätsverwaltung hatten aber prognostiziert, dass die Mittel zukünftig wieder besser abgerufen werden. Die Bezirke hätten zudem mehr offene Stellen mit Radplanern besetzt.



Den Experten zufolge läuft Berlin auch Gefahr, künftig bei Bundesmitteln aus dem Programm "Stadt und Land" leer auszugehen. Dabei handelt sich um Radprojekte, bei denen der Bund Dreiviertel der Kosten übernimmt. Den Rest muss Berlin zuschießen. Damit diese Gelder in Anspruch genommen werden können, dürften die Ansätze im Haushaltsentwurf aber nicht so stark abgesenkt werden, mahnen die Mobilitätsexperten. Sendung: rbb24 Abendschau, 03.07.2023, 19:30 Uhr