Verkehrssenatorin nimmt Verfall von Fördermitteln für Radwege in Kauf

Pausierte Projekte in Berlin

Do 06.07.23 | 15:54 Uhr

Allerdings sei sie zuversichtlich, dass es auch im neuen Jahr Förderprogramme geben wird und "keine Mittel verlorengehen", so Schreiner. "Qualität vor Schnelligkeit."

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat eingeräumt, dass Fördergelder für mehrere pausierte Radwege-Projekte in Berlin verfallen könnten. "Wenn sich bestimmte Maßnahmen verzögern durch eine vertiefte Prüfung, die aber absolut notwendig ist aus verkehrssicherheitstechnischen Aspekten, dann ist es möglich, dass das ins nächste Jahr rutscht", sagte sie am Donnerstag.

Genau daran gibt es in den Bezirken allerdings erhebliche Zweifel. Das bisherige Förderprogramm "Stadt und Land" des Bundes laufe aus, so die Verkehrsstadträtin von Mitte, Almut Neumann (Grüne). "Es soll ein neues Radinfrastrukturprogramm aufgelegt werden, aber uns sind keine Details bekannt", sagte die ehemalige Richterin bei einer Veranstaltung der Bezirke am Mittwoch. "Und man müsste sich auch neu bewerben - mit der Unklarheit, nicht zu wissen, ob es klappt oder nicht."

Zudem sehe die neue Landesregierung Kürzungen im nächsten Doppelhaushalt vor. Damit sei unklar, ob Berlin auch im kommenden Jahr noch genug Mittel hätte, den notwendigen Eigenanteil bei Bundesförderprogrammen aufzubringen.