Nachdem die neue Verkehrsverwaltung in Berlin eine Reihe an Radfahrprojekten überprüft hat, sollen nun für einige Radwege gebaut werden - auf fünf Hauptstraßen allerdings sollen die Projekte vorläufig gestoppt werden.

Nach der Prüfung von Radverkehrsprojekten an Haupt- und Nebenstraßen hat die Senatsverkehrsverwaltung jetzt erste Ergebnisse vorgelegt. Demnach können sechs von elf Radwegen an Hauptstraßen wie geplant gebaut werden.

Zunächst nicht gebaut werden sollen fünf Hauptstraßen-Radwege. Dazu zählt ein Weg an der Sonnenallee sowie an der Hauptstraße in Schöneberg. Hier soll es laut Verkehrsverwaltung weitere Prüfungen geben. Untersucht werden soll dabei unter anderem die Verkehrssicherheit im Fußverkehr und mögliche Beeinträchtigungen für Busse und Straßenbahnen sowie den Lieferverkehr.

Radwege in Berliner Nebenstraßen können dagegen wie geplant gebaut werden. Das bestätigte die Sprecherin der Verkehrsverwaltung, Sara Lühmann, dem rbb auf Nachfrage. Erste Bezirke hatten bereits am Dienstag Schreiben erhalten, in denen ihnen die Senatsverwaltung mitteilte, für ihre geplanten Baumaßnahmen in Nebenstraßen seien die notwendigen Haushaltsmittel wieder freigegeben worden.