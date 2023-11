Auch die wirtschaftliche Not spiele bei der Flucht aus dem Land eine Rolle. "Das Erdbeben in der Türkei hat bestimmte Regionen sehr stark betroffen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind dort katastrophal. Auch leben dort viele Minderheiten und Geflüchtete", erklärt Brücker. "Für sie ist Deutschland ein Anlaufpunkt, weil Deutschland eine große türkische Community hat." Zudem verfüge Deutschland in der Forschung und den Universitäten über Aufnahmenetzwerke, die beispielsweise Menschen in akademischen Berufen unterstützen könnten.

Geflüchtete in Berlin und Brandenburg, erklärt in sechs Grafiken

In Brandenburgs Kommunen wurden im Jahr 2023 bis Ende Oktober 8.143 Geflüchtete aufgenommen. In Berlin waren es im selben Zeitraum 14.339 Erstanträge. "Mit einem Anteil von 5,4 Prozent liegt in Berlin der Anteil der Asylerstanträge rund einen Prozentpunkt über dem Bevölkerungsanteil", sagt Herbert Brücker gegenüber rbb|24. Der Anteil der Asylerstanträge in Brandenburg entspricht mit drei Prozent dem Anteil des Bundeslandes an der deutschen Bevölkerung und damit auch den Vorgaben des Königsteiner Schlüssels.

Die beiden wirtschaftsstärksten Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg, haben hingegen, gemessen an Bevölkerung und Wirtschaftskraft, einen eher unterdurchschnittlichen Anteil, so Migrationsexperte Brücker.

Bundesweit haben Asylerstanträge im Jahr 2023 weiter zugenommen. Bis zum Oktober waren es nach Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge genau 267.384. Im vergangenen Jahr waren es im Vergleichszeitraum 159.669 Menschen, was eine Zunahme um 67,5 Prozent bedeutet.