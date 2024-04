toberg Dienstag, 30.04.2024 | 17:58 Uhr

>"Man hätte es wie in Frankreich machen sollen: Eigenes Gleisbett für den Hochgeschwindigkeitszug TGV."

Teilweise ist das auf einigen wenigen Abschnitten in Deutschland so. ABER: Deutschland ist wesentlich kleiner und dichter besiedelt als Frankreich. Für neue quasi parallele Strecken entlang der schon eingefahrenen Bahn-Hauptlinien ist in Deutschland schlicht kein Platz. Von Protesten gegen neue Bahnstrecken mal ganz zu schweigen.

Und in Deutschland ist aufgrund der dichten Besiedlung eine andere Bahnstruktur gewachsen. Die Ballungszentren, die mit ICE erschlossen werden wollen, liegen hier dichter beieinander. Dazwischen fahren noch Regios und der Güterverkehr.

Ein Ausbau der bestehenden Bahnstrecken würde die Kapazität schon mal erhöhen. Teilweise ein 3. Streckengleis ist bei viel frequentierten Strecken auch in der Diskussion. Man kann das eine Bahnland nicht mit dem anderen vergleichen. Bei technischen und organisatorischen Lösungen kann man schon mal zu den Nachbarn schauen.