Peter Berlin Dienstag, 30.04.2024 | 17:55 Uhr

Was für Leute die AfD bilden. Fraktionsvorsitzender, Hans-Christoph Berndt: rechtsextrem. Hohloch, der nun auch als rechtsextrem gilt, ist auch Beisitzer im Bundesvorstand. Die rechtsextremen Strukturen der Partei treten immer mehr hervor. Wer die wählt, wählt mit Berndt, Höcke und Hohloch also Rechstsextreme. Hohlochs Ehefrau ist bei der AfD inzwischen wegen Falschangaben in ihrem Lebenslauf für zwei Jahre gesperrt. Schieschke steht laut Tagesspiegel dem rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat nahe und wurde wegen seiner Flugblätter im Wahlkampf wegen Volksverhetzung angeklagt. Da dürfte die Einstufung rechtsextrem doch auch passen? - Was für rechte Amateure: Die EU-Spitzenkandidaten stecken in Affären um Zuarbeit an chinesische und russische Interessen, Korruption und Spitzelei. Ehrliche, patriotische Politik sieht anders aus.