Aktuelles zu den S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9

Es kommt noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen auf den Linien S3, S5, S7 und S9 nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes im Zug in Zoologischer Garten und S5 nach dem technischen Defekt an einem Bahnübergang in Fredersdorf.