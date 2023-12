In einem nichtöffentlichen Prozess hat das Landgericht Potsdam einen jungen Rechtsterroristen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Das Gericht habe in seinem Urteil am Freitag den jungen Potsdamer der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat für schuldig befunden, teilte ein Gerichtssprecher mit. Das Urteil erging zudem wegen des Besitzes einer Sprengvorrichtung und wegen des vorsätzlichen unerlaubten Umgangs mit explosiven Stoffen.